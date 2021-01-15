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Собянин заверил, что участников программы реновации из Южного Медведково переселят за пять лет
Будущие жильцы многоэтажного дома, построенного по программе реновации на улице Профсоюзной, 32, Дарья Азимова и ее дочь Полина получили ключи от новой квартиры / Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Собянин заверил, что участников программы реновации из Южного Медведково переселят за пять лет

Анастасия Колоскова

Общество

Переселение жителей столичного района Южное Медведково по программе реновации завершат за пять лет. Об этом сообщил в пятницу, 15 января, мэр Москвы Сергей Собянин.

Он уточнил, что в районе находится около десятка домов для переселения, все из которых имеют стартовые площадки.

— Все дома в проектировании, в стройке находятся, — цитируют Собянина РИА Новости.

Так, по программе реновации в новые квартиры должны переехать свыше двух тысяч жителей Южного Медведкова. Оперативно подобранные 11 стартовых площадок позволяют реализовать переселение в максимально короткие сроки.

В районе строятся новая детская поликлиника и детский сад. Строительство еще одного детского сада и школы находится в ближайших планах. Всего в Южном Медведкове мощность стартовых площадок составляет 94,5 тысячи квадратных метров жилья, уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Ранее Сергей Собянин заявил, что пандемия не замедлила темпов программы реновации в столице.

Читайте также: Новый дом по программе реновации появится в столичном районе Бибирево

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