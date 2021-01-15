Собянин заверил, что участников программы реновации из Южного Медведково переселят за пять лет
Переселение жителей столичного района Южное Медведково по программе реновации завершат за пять лет. Об этом сообщил в пятницу, 15 января, мэр Москвы Сергей Собянин.
Он уточнил, что в районе находится около десятка домов для переселения, все из которых имеют стартовые площадки.
— Все дома в проектировании, в стройке находятся, — цитируют Собянина РИА Новости.
Так, по программе реновации в новые квартиры должны переехать свыше двух тысяч жителей Южного Медведкова. Оперативно подобранные 11 стартовых площадок позволяют реализовать переселение в максимально короткие сроки.
В районе строятся новая детская поликлиника и детский сад. Строительство еще одного детского сада и школы находится в ближайших планах. Всего в Южном Медведкове мощность стартовых площадок составляет 94,5 тысячи квадратных метров жилья, уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.
Ранее Сергей Собянин заявил, что пандемия не замедлила темпов программы реновации в столице.
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