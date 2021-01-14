Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
В Москве на неделю продлили все ограничения, кроме школ
Главное
Новый дом по программе реновации появится в столичном районе Бибирево
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Новый дом по программе реновации появится в столичном районе Бибирево

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Белозерская улица Карта всех событий

Жилой дом по программе реновации построят в столичном районе Бибирево. Об этом в четверг, 14 января, сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы.

Уточняется, что новостройка площадью более 16 тысяч квадратных метров будет находиться на улице Белозерской.

— В доме запланировано 208 квартир (от одной до четырех комнат) с полной внутренней отделкой комфорткласса, — уточнил руководитель ведомства Валерий Леонов.

Кроме того, на территории дома разместится парковка. Фасады новостройки облицуют фиброцементными плитами, наружные стены на уровне цоколя облицуют клинкерным кирпичом, передает Интерфакс.

Придомовая территория будет благоустроена и озеленена. Около здания появятся пешеходные зоны, детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха.

Читайте также: Более 80 семей на востоке Москвы переедут по программе реновации в 2021 году

реновацияМосквадом
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Город привлекает инвесторов

Юлия Волосатая
Юлия Волосатая

Не грусти, возьми конфету

Артем Чубар
Артем Чубар

Спортсменам в политике не место

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чернокожая Болейн и блондинка Каренина: к чему приводит псевдотолерантность

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Зачем вешать грушу под носом осла

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Что посмотреть: лучшие премьеры — 2021

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Дети, будьте добры, учитесь сами

Все мнения
О проекте