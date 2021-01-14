Новый дом по программе реновации появится в столичном районе Бибирево

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Белозерская улица Карта всех событий

Жилой дом по программе реновации построят в столичном районе Бибирево. Об этом в четверг, 14 января, сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы.

Уточняется, что новостройка площадью более 16 тысяч квадратных метров будет находиться на улице Белозерской.

— В доме запланировано 208 квартир (от одной до четырех комнат) с полной внутренней отделкой комфорткласса, — уточнил руководитель ведомства Валерий Леонов.

Кроме того, на территории дома разместится парковка. Фасады новостройки облицуют фиброцементными плитами, наружные стены на уровне цоколя облицуют клинкерным кирпичом, передает Интерфакс.

Придомовая территория будет благоустроена и озеленена. Около здания появятся пешеходные зоны, детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха.

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