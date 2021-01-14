Более 80 семей на востоке Москвы переедут по программе реновации в 2021 году

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Россия, Москва, Миллионная улица, 3к1 Карта всех событий

На востоке столицы в районе Богородское первые 83 семьи переедут по программе реновации жилья в первом полугодии 2021 года. Об этом в четверг, 14 января, сообщил глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По его словам, жильцы дома №7 по улице Кузнецовская получат новые квартиры в новостройке по адресу улица Миллионная, дом 3, корпус 1. Дома находятся в границах одного квартала и в шаговой доступности друг от друга, уточнил руководитель ведомства.

Кроме того, Левкин напомнил, что для района были утверждены три проекта планировки территорий (ППТ). В Богородском по реновации переселят и демонтируют 144 жилых дома, где проживают свыше 25 тысяч горожан.

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