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Первое в 2021 году право собственности в доме по реновации зарегистрировано в Москве
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Первое в 2021 году право собственности в доме по реновации зарегистрировано в Москве

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, улица Гарибальди, 17 Карта всех событий

В столице зарегистрировали право собственности города на первую квартиру в 2021 году в доме по программе реновации жилья. Об этом в четверг, 14 января, сообщили в пресс-службе управления Росреестра по Москве.

Уточняется, что новостройка находится по адресу улица Гарибальди, дом 17. В десятиэтажном двухсекционном доме общей площадью 9,6 тысячи квадратных метров расположено 90 квартир.

По словам главы ведомства Игоря Майданова, в конце декабря 2020 года дому был присвоен кадастровый номер. Всего с начала реализации программы на юго-западе столицы на кадастровый учет поставили 10 домов, заключил он.

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