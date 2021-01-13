Новый дом по программе реновации построят в Бутырском районе к 2023 году

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, улица Милашенкова, 7к3 Карта всех событий

В Бутырском районе столицы построят дом по программе реновации к 2023 году. Об этом рассказали в пресс-службе Депстроя Москвы.

Дом будет возведен по адресу: улица Милашенкова, владение 7, корпус 3.

По словам руководителя ведомства Рафика Загрутдинова, на месте начались работы подготовительного периода. Здание будет площадью 14,7 квадратных метра, в нем планируют построить 255 квартир. Дом будет двухсекционным, переменной этажности с автоматизированными счетчиками.

Для маломобильных граждан оборудуют пять специальных квартир с необходимой техникой. В них будут сделаны более широкие коридоры и дверные проемы.

Первые этажи дома выделят для хранения инвентаря, технических помещений и комнаты дежурного. На первых этажах здания также будет предусмотрено размещение магазинов, салонов, спортивных и детских клубов и других коммерческих предприятий.

Возле дома благоустроят территорию и проведут необходимую инфраструктуру. Специалисты откроют детскую и спортивную площадки, установят лавочки и озеленят местность, сообщает Интерфакс.

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