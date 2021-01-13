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Центры информирования по программе реновации возобновили работу в Москве
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Центры информирования по программе реновации возобновили работу в Москве

Виктория Родимкина

Город

В столице все Центры информирования по переселению по программе реновации возобновили свою работу после новогодних праздников. Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин в среду, 13 января.

— Прием граждан осуществляется в строгом соответствии с предписаниями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, направленные на недопущение распространения коронавирусной инфекции, — сказал глава департамента.

Он уточнил, что в центрах соблюдается социальная дистанция, применяются средства индивидуальной защиты и проводится регулярная уборка помещений.

Всем участникам программы реновации специалисты центров проводят бесплатные консультации.

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