Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Переселение по реновации в Косино-Ухтомском районе начнется в середине 2021 года
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Переселение по реновации в Косино-Ухтомском районе начнется в середине 2021 года

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, улица Чёрное Озеро, 4Карта всех событий

В столичном районе Косино-Ухтомский свыше 400 человек начнут переселение по программе реновации в середине 2021 года. Об этом сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин в среду, 13 января.

Он отметил, что в эксплуатацию уже введены две современные новостройки по адресам улица Черное озеро, дом № 4, и улица Оренбургская, дом № 3.

— Эти стартовые площадки позволят обеспечить новым жильем более 400 человек из девяти домов на первом этапе переселения по программе реновации в 2020–2024 годах, — сказал глава департамента.

Он напомнил, что в Косино-Ухтомском районе переселению и демонтажу подлежат 55 жилых домов. Их площадь составляет около 100 тысяч квадратных метров. Для переселения жильцов уже подобрали девять стартовых площадок.

В Восточном административном округе в программе реновации участвуют 1062 дома.

Читайте также: Дом на 140 квартир по реновации введут в районе Головинском в 2022 году

жилье в МосквереновацияСергей Левкин
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

На пороге открытий: чем удивит 2021 год

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Политика-2021: как не заразиться бунтовщичеством

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Будет ли в Америке гражданская война

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Подарки нужны всем

Екатерина Игонина
Екатерина Игонина

Как вернуться к работе после длинных каникул

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Я не герой и им не стану

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Самый темный час — перед рассветом

Все мнения
О проекте