Переселение по реновации в Косино-Ухтомском районе начнется в середине 2021 года

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Россия, Москва, улица Чёрное Озеро, 4 Карта всех событий

В столичном районе Косино-Ухтомский свыше 400 человек начнут переселение по программе реновации в середине 2021 года. Об этом сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин в среду, 13 января.

Он отметил, что в эксплуатацию уже введены две современные новостройки по адресам улица Черное озеро, дом № 4, и улица Оренбургская, дом № 3.

— Эти стартовые площадки позволят обеспечить новым жильем более 400 человек из девяти домов на первом этапе переселения по программе реновации в 2020–2024 годах, — сказал глава департамента.

Он напомнил, что в Косино-Ухтомском районе переселению и демонтажу подлежат 55 жилых домов. Их площадь составляет около 100 тысяч квадратных метров. Для переселения жильцов уже подобрали девять стартовых площадок.

В Восточном административном округе в программе реновации участвуют 1062 дома.

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