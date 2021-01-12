Дом на 140 квартир по реновации введут в районе Головинский в 2022 году

/ Фото: Московский фонд реновации жилой застройки

Россия, Москва, Пулковская улица, 3к1 Карта всех событий

Жилой дом на 140 квартир по программе реновации планируют ввести в столичном районе Головинский в 2022 году. Об этом во вторник, 12 января, сообщили в пресс-службе Департамента строительства Москвы.

В ведомстве уточнили, что здание находится по адресу улица Пулковская, дом 3. На данный момент там ведут работы по устройству котлована и подземной части здания, передает агентство городских новостей «Москва».

Жилой дом является односекционным, для горожан предусмотрена подземная парковка. Общая площадь квартир составляет 8 559 квадратных метров. Две квартиры будут оборудованы для маломобильного населения, в них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, а также установят специальную сантехнику.

Фасады дома выполнят в бежевых тонах, лоджии застеклят. В вестибюле разместят колясочную, комнату консьержа, кладовую для уборочного инвентаря, зону размещения почтовых ящиков. В здании будут установлены четыре лифта.

Придомовую территорию благоустроят и озеленят. Специалисты высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники. Кроме того, около объекта обустроят детскую и спортивную площадки, а также площадку для отдыха взрослых.

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