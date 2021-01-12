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Началось переселение семей по программе реновации в столичном районе Ивановское
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Началось переселение семей по программе реновации в столичном районе Ивановское

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Зелёный проспект, 101Карта всех событий

В районе Москвы Ивановское стартовало переселение семей по программе реновации. Об этом во вторник, 12 января, рассказал руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Жители домов-пятиэтажек № 101 и 103 на Зеленом проспекте получили варианты равнозначного жилья в новом доме по адресу Зеленый проспект, дом № 93а.

— Всего запланирован переезд более 430 человек. В районе Ивановское это первый дом, заселяемый по программе реновации, и седьмой — в Восточном административном округе Москвы, — уточнил Сергей Левкин.

Он отметил, что новый дом оборудован системами охраны входов, камерами видеонаблюдения, системой контроля и управления доступом. Также в доме организовали датчики оповещения о пожаре и пожарную сигнализацию. На первом этаже здания расположился центр информирования жильцов.

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