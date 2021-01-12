Новый дом на 152 квартиры по программе реновации появится в Перове

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Новогиреевская улица Карта всех событий

В столичном районе Перово будет построен новый дом по программе реновации, рассчитанный на 152 квартиры. Об этом рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов во вторник, 12 января.

Новостройка появится по адресу улица Новогиреевская, владение 24а.

— Это будет многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой. Он рассчитан на 152 квартиры: 38 однокомнатных, 76 двухкомнатных и 38 трехкомнатных, — уточнил Валерий Леонов.

Он отметил, что в квартирах выполнят внутреннюю отделку в соответствии со стандартами, разработанными для программы реновации.

Специалисты облицуют кирпичом наружные стены первого этажа, а остальные — клинкерной плиткой. Для жильцов организуют подземную автостоянку, системы видеонаблюдения, охранного освещения. Около дома разместят плоскостные парковки, проезды и пешеходные зоны, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики Москвы.

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