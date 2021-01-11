Более 280 семей переедут в новостройки по программе реновации в Кузьминках

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Волгоградский проспект, 105 Карта всех событий

В столичном районе Кузьминки более 280 семей в январе начнут переселение по программе реновации в четыре новых дома. Об этом рассказал руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин в понедельник, 11 января.

Так, 282 семьи переедут в новостройки по адресам Волгоградский проспект, дом № 105а, улица Шумилова, дом 24а, Волгоградский проспект, дом № 97, корпус 3, и улица Юных Ленинцев, дом 42, корпус 3. Москвичи уже получили уведомления о переезде с помощью сервиса «Помощь при переезде в рамках программы реновации».

Сергей Левкин отметил, что для Кузьминок создано пять проектов планировки территорий.

— В границах проектируемых территорий запланировано строительство объектов социальной инфраструктуры: детские сады, школы и поликлиники, а также намечена реконструкция существующей улично-дорожной сети и мероприятия по благоустройству общественных пространств, — уточнил глава департамента.

На юго-востоке столицы в программу реновации включены 818 домов, общая площадь жилья составляет свыше 2,6 миллиона квадратных метров.

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