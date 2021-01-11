Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Более 280 семей переедут в новостройки по программе реновации в Кузьминках
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Более 280 семей переедут в новостройки по программе реновации в Кузьминках

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Волгоградский проспект, 105Карта всех событий

В столичном районе Кузьминки более 280 семей в январе начнут переселение по программе реновации в четыре новых дома. Об этом рассказал руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин в понедельник, 11 января.

Так, 282 семьи переедут в новостройки по адресам Волгоградский проспект, дом № 105а, улица Шумилова, дом 24а, Волгоградский проспект, дом № 97, корпус 3, и улица Юных Ленинцев, дом 42, корпус 3. Москвичи уже получили уведомления о переезде с помощью сервиса «Помощь при переезде в рамках программы реновации».

Сергей Левкин отметил, что для Кузьминок создано пять проектов планировки территорий.

— В границах проектируемых территорий запланировано строительство объектов социальной инфраструктуры: детские сады, школы и поликлиники, а также намечена реконструкция существующей улично-дорожной сети и мероприятия по благоустройству общественных пространств, — уточнил глава департамента.

На юго-востоке столицы в программу реновации включены 818 домов, общая площадь жилья составляет свыше 2,6 миллиона квадратных метров.

Читайте также: Два дома на севере Москвы передали под заселение по программе реновации

район КузьминкиреновацияСергей Левкин
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Платонов
Владимир Платонов

День возрождения парламента

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Хамы — люди, слабые духом

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Демократии больше нет: чем опасен вашингтонский майдан

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Улыбайтесь! Это всех раздражает

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Новогодний мистицизм: что расскажет о вас ваша елка

Юлия Зименко
Юлия Зименко

Все мы верим в тебя, Дедушка Мороз. И в себя

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Рождество Христово — великая радость

Все мнения
О проекте