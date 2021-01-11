Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Два дома на севере Москвы передали под заселение по программе реновации
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Два дома на севере Москвы передали под заселение по программе реновации

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Нарвская улица, 5Карта всех событий

На севере столицы под заселение по программе реновации передали две новостройки в Войковском и Дмитровском районах. Об этом рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

По его словам, переселение началось по адресу улица Нарвская, дом 5а. В него переедет 81 семья из соседней пятиэтажки № 5. В Дмитровском районе с января этого года начнется переселение в новый дом по адресу улица Долгопрудная, дом № 7. Из домов по адресам Карельский бульвар, дом № 14/16 и № 18 переедут 126 семей.

Уточняется, что москвичи получили уведомления о начале переселения с помощью сервиса «Помощь при переезде в рамках программы реновации» через личный кабинет на mos.ru. Также уведомления поступали на электронную почту и посредством смс-рассылки.

Читайте также: Мэр Москвы: В пике планируется строительство 3,5 миллиона «квадратов» жилья по реновации

жилье в МосквереновацияСергей Левкин
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Платонов
Владимир Платонов

День возрождения парламента

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Хамы — люди, слабые духом

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Демократии больше нет: чем опасен вашингтонский майдан

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Улыбайтесь! Это всех раздражает

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Новогодний мистицизм: что расскажет о вас ваша елка

Юлия Зименко
Юлия Зименко

Все мы верим в тебя, Дедушка Мороз. И в себя

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Рождество Христово — великая радость

Все мнения
О проекте