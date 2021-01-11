Два дома на севере Москвы передали под заселение по программе реновации

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Нарвская улица, 5 Карта всех событий

На севере столицы под заселение по программе реновации передали две новостройки в Войковском и Дмитровском районах. Об этом рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

По его словам, переселение началось по адресу улица Нарвская, дом 5а. В него переедет 81 семья из соседней пятиэтажки № 5. В Дмитровском районе с января этого года начнется переселение в новый дом по адресу улица Долгопрудная, дом № 7. Из домов по адресам Карельский бульвар, дом № 14/16 и № 18 переедут 126 семей.

Уточняется, что москвичи получили уведомления о начале переселения с помощью сервиса «Помощь при переезде в рамках программы реновации» через личный кабинет на mos.ru. Также уведомления поступали на электронную почту и посредством смс-рассылки.

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