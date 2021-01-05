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Мэр Москвы: В пике планируется строительство 3,5 миллиона «квадратов» жилья по реновации
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Мэр Москвы: В пике планируется строительство 3,5 миллиона «квадратов» жилья по реновации

Кирилл Николаев

Город

Программа реновации в столице набирает обороты. Об этом во вторник, 5 января, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным по социальным вопросам.

По его словам, в пике планируется строительство 3,5 миллиона квадратных метров жилья. График строительства уже детально разработан.

— По сути дела, программа наполнилась не просто какими-то абстрактными обещаниями, а конкретными планами, — цитирует Сергея Собянина РИА Новости.

Ранее мэр Москвы рассказал, что более 23 тысяч горожан получили новые квартиры с начала программы реновации.

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реновацияМоскваСергей Собянин
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