Сергей Собянин: Все соцобязательства перед москвичами будут выполнены в 2021 году

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Несмотря на дефицит бюджета, власти Москвы выполнят все социальные обязательства в 2021 году. Об этом во вторник, 5 января, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным по социальным вопросам.

Он напомнил, что, несмотря на пандемию, столичные власти выполнили все социальные обязательства в 2020 году.

— Мы обеспечим все социальные обязательства и те дополнительные обязательства, о которых вы говорили, давали нам поручения, — заявил Собянин, обращаясь к главе государства.

Собянин отметил, что в столице наблюдается положительная динамика по инвестициям в основной капитал. По его словам, это означает, что инвесторы верят в выход города из кризиса, сообщает РИА Новости.

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