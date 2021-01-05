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Сергей Собянин: Более 23 тысяч москвичей получили новые квартиры с начала реновации
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Сергей Собянин: Более 23 тысяч москвичей получили новые квартиры с начала реновации

Кирилл Николаев

Город

С начала программы реновации новые квартиры получили более 23 тысяч человек. Об этом во вторник, 5 января, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, лидерами по расселению стали Новая Москва, Центральный и Западный округа столицы. Некоторые жители переехали под Новый год.

— Реновация — одна из главных городских программ. Несмотря на сложности из-за пандемии, в прошлом году она была в приоритете, потому что речь идет о повышении качества жизни, — написал Сергей Собянин.

Ранее Сергей Собянин рассказал, когда будет готова площадка для строительства долины МГУ.

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реновацияМоскваСергей Собянин
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