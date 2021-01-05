Сергей Собянин: Новогодние праздники в столице прошли без происшествий

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Новогодние праздники в столице прошли без происшествий. Об этом во вторник, 5 января, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, городские службы в это время работали в нормальном режиме. Специалисты убирали снег, обеспечивали теплом и электроэнергией жителей, а также всем необходимым для города, передает РИА Новости.

Он добавил, что около полмиллиона кубометров снега было убрано с дорог и тротуаров столицы за праздники. Также в этот период для горожан работали транспортные службы, система здравоохранения, социальные службы.

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