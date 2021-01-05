Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Сергей Собянин: Новогодние праздники в столице прошли без происшествий
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Сергей Собянин: Новогодние праздники в столице прошли без происшествий

Юлия Ямпольская

Город

Новогодние праздники в столице прошли без происшествий. Об этом во вторник, 5 января, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, городские службы в это время работали в нормальном режиме. Специалисты убирали снег, обеспечивали теплом и электроэнергией жителей, а также всем необходимым для города, передает РИА Новости.

Он добавил, что около полмиллиона кубометров снега было убрано с дорог и тротуаров столицы за праздники. Также в этот период для горожан работали транспортные службы, система здравоохранения, социальные службы.

Читайте также: Сергей Собянин рассказал, чем запомнится 2020 год для Москвы

итоги праздникаМоскваНовый год
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Пощады не будет: чем запомнился россиянам 2020 год

Олег Сыров
Олег Сыров

Бес Мороз: странный дед из царства мертвых

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Наука-2021: от беспилотников до суперменов

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Экономика-2021: рост или падение

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жаль, что забыть тебя не получится

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Обмани меня, если сможешь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ипполит или Женя — не знаешь, кто хуже

Все мнения
О проекте