Сергей Собянин рассказал, чем запомнится 2020 год для Москвы

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Прошедший год прошел под знаком борьбы с коронавирусной инфекцией. Однако столица жила не только пандемией в 2020-м. Об этом в понедельник, 4 января, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Так, он отметил, что в марте полностью открыли Некрасовскую линию метро. Действующий участок «Некрасовка — Косино» был продлен до «Лефортово», а в декабре — до «Электрозаводской».

Кроме того, в столичном метро появился современный и комфортный поезд нового поколения «Москва-2020», созданный мытищинским «Метро­вагон­машем». Первые составы уже перевозят пассажиров на Кольцевой и Калужско-Рижской линиях.

Также уходящий год стал прорывным в развитии инфраструктуры наземного метро МЦД. Вместе с РЖД и правительством Московской области в столице было открыто 15 новых и реконструированных станций на существующих и перспективных диаметрах.

В прошедшем году специалисты построили 115 километров дорог, 23 искусственных сооружения и 22 пешеходных перехода, в числе которых новая 24-я вылетная магистраль столицы — проспект Генерала Дорохова, транспортная развязка на пересечении Волоколамского шоссе и МКАД, путепровод через железнодорожные пути МЦК от улицы Пруд-Ключики до 1-й Фрезерной улицы, а также другие крупные объекты в ТиНАО.

В столице снова принимает посетителей отреставриро­ванный Северный речной вокзал — речные ворота столицы и жемчужина архитектуры 30-х годов. В здании открыли экспозицию Музея столичного транспорта, а рядом благоустроили набережную и парк.

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В столице появился «Остров Мечты» — тематический парк развлечений. Отмечается, что за один сеанс дети пробегают не менее трех километров между развлечениями девяти зон.

Сергей Собянин подчеркнул, что в 2020 году начали масштабную программу реконструкции поликлиник. По его словам, в ближайшие годы обновят 137 зданий, большинство из которых построены полвека назад и более.

— Это будут не просто новые стены и инженерные коммуникации, а новый уровень комфорта для пациентов и медиков — с дружелюбной средой, уютными зонами отдыха и ожидания приема, понятной навигацией, удобными кабинетами врачей, — отметил глава города.

Также он напомнил, что в 2020 году несколько тысяч столичных семей переехали в новые квартиры по программе реновации жилья.

Кроме того, по его словам, кластер I.Moscow превратился в полноценную экосистему взаимодействия инновационных предприятий. На платформе зарегистрировались свыше 19 тысяч организаций из Москвы и других регионов РФ.

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