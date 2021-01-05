Сергей Собянин рассказал, когда будет готова площадка для строительства долины МГУ

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Площадка для строительства долины МГУ будет готова через 1,5 месяца. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра работ в долине МГУ.

Рядом с МГУ планируется строительство инновационного научно-технологического кластера. Он станет частью научной долины МГУ под названием «Воробьевы горы», рассказал мэр.

— Сегодня здесь развернута масштабная работа по подготовке этой площадки, зачистки ее. Работает около тысячи машин круглосуточно, созданы все необходимые условия для работы: временные пункты питания, обогрева, — приводит РИА Новости слова Сергея Собянина.

По словам Сергея Собянина, после расчистки площадки на место заедут строители. Самый большой корпус долины планируют построить в течение двух лет. Параллельно будет идти строительство других корпусов.

Мэр добавил, что в одном из крупнейших в стране инновационном центре будет работать порядка 20 тысяч человек. Его строительство поспособствует развитию МГУ и научно-техническому потенциалу Москвы.

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