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Сергей Собянин рассказал, когда будет готова площадка для строительства долины МГУ
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Сергей Собянин рассказал, когда будет готова площадка для строительства долины МГУ

Анастасия Волоснова

Город

Площадка для строительства долины МГУ будет готова через 1,5 месяца. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра работ в долине МГУ.

Рядом с МГУ планируется строительство инновационного научно-технологического кластера. Он станет частью научной долины МГУ под названием «Воробьевы горы», рассказал мэр.

— Сегодня здесь развернута масштабная работа по подготовке этой площадки, зачистки ее. Работает около тысячи машин круглосуточно, созданы все необходимые условия для работы: временные пункты питания, обогрева, — приводит РИА Новости слова Сергея Собянина.

По словам Сергея Собянина, после расчистки площадки на место заедут строители. Самый большой корпус долины планируют построить в течение двух лет. Параллельно будет идти строительство других корпусов.

Мэр добавил, что в одном из крупнейших в стране инновационном центре будет работать порядка 20 тысяч человек. Его строительство поспособствует развитию МГУ и научно-техническому потенциалу Москвы.

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МГУСергей Собянинстроительство
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