Первый миллион квадратных метров жилья сдали в Москве по программе реновации

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

По программе реновации в 2020 году был сдан первый миллион квадратных метров жилья. Новые квартиры получили 10 тысяч новоселов — это в два раза больше людей, чем годом ранее.

Пандемия не помешала переселению москвичей. Рабочие продолжали работать над строительством новостроек, соблюдая антиковидные меры и проходя дезинфекцию. В итоге за 2020 год специалисты ввели в эксплуатацию 32 дома, их общая площадь составила один миллион квадратных метров.

С начала программы реновации в столице были построены 84 дома. Еще 58 домов находятся на стадии возведения. На данный момент проектировщики работают над разработкой 287 домов общей площадью 4,6 миллиона квадратных метров.

— Год не был потерян и для программы реновации. Для нескольких тысяч московских семей главным событием года стал долгожданный переезд в новые квартиры, — написал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Проекты обсуждаются с жителями района на общественных обсуждениях и публичных слушаниях. Таким путем было одобрено 88 проектов планировки кварталов реновации.

В этом году новые квартиры получили 10 тысяч москвичей по 52 домам. Всего с начала реализации программы в новостройки переехали более 23 тысяч жителей столицы. Для подготовки к переселению москвичам помогают специальные сервисы и 33 центра информирования.

Территорию рядом с новостройками благоустраивают. Так, в новых кварталах построят почти 160 километров улиц, 144 километра велодорожек, 143 детских сада, 127 школ и учебно-воспитательных комплексов, 39 поликлиник и 700 других социальных объектов, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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