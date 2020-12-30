Москвичам рассказали о работе центров информирования по реновации после Нового года

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Центры информирования по переселению населения по программе реновации начнут работать сразу после новогодних каникул. Об этом в среду, 30 декабря, сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

По его словам, центры возобновят работу 11 января.

Руководитель ведомства напомнил, что организации будут осуществлять работу согласно требованиям Роспотребнадзора. Так, граждане должны будут соблюдать требования социальной дистанции, а также носить средства индивидуальной защиты.

Представители столичного департамента городского имущества, Московского фонда реновации жилой застройки, префектур административного округа, управляющих компаний и генеральных подрядчиков окажут бесплатно консультационные услуги всем участникам программы, заключил Левкин.

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