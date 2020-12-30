Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Москвичам рассказали о работе центров информирования по реновации после Нового года
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Москвичам рассказали о работе центров информирования по реновации после Нового года

Юлия Ямпольская

Город

Центры информирования по переселению населения по программе реновации начнут работать сразу после новогодних каникул. Об этом в среду, 30 декабря, сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

По его словам, центры возобновят работу 11 января.

Руководитель ведомства напомнил, что организации будут осуществлять работу согласно требованиям Роспотребнадзора. Так, граждане должны будут соблюдать требования социальной дистанции, а также носить средства индивидуальной защиты.

Представители столичного департамента городского имущества, Московского фонда реновации жилой застройки, префектур административного округа, управляющих компаний и генеральных подрядчиков окажут бесплатно консультационные услуги всем участникам программы, заключил Левкин.

Читайте также: Около 50 «стартовых» площадок подобрано по реновации в Москве в 2020 году

реновацияМоскваграфик работы
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Коняев
Георгий Коняев

Почему увлекаться гороскопами вредно

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Введены дома для дольщиков

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Дед Мороз, будь человеком!

Олег Сыров
Олег Сыров

Лучшее горячее к новогоднему столу

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Любовь без всякой иронии

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Отомстил так отомстил: измена, суицид и двойное убийство детей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Предновогодние мысли

Все мнения
О проекте