Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Около 50 «стартовых» площадок подобрано по реновации в Москве в 2020 году
/ Фото: Московский фонд реновации жилой застройки

Около 50 «стартовых» площадок подобрано по реновации в Москве в 2020 году

Юлия Ямпольская

Город

В 2020 году в Москве были подобраны 49 «стартовых» площадок по программе реновации жилья. Об этом в среду, 30 декабря, сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

По его словам, благодаря площадкам в городе будет построено 1011 тысяч квадратных метров недвижимости.

Левкин отметил, что лидером 2020 года стал Юго-Восточный округ столицы с 15 подобранными «стартами», далее идут северо-восток и восток Москвы с восьмью площадками каждый, замыкает тройку САО с пятью новыми территориями.

Руководитель ведомства уточнил, что с 2017 года власти подобрали 472 площадки для строительства домов и будущего переселения жильцов.

Напомним, в соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина, в кварталах реновации создается новая, комфортная городская среда. Так, развивается улично-дорожная сеть, появляются дополнительные объекты социальной сферы, общественные пространства благоустраиваются, заключил Левкин.

Читайте также: Снос двух пятиэтажек на проспекте Вернадского стартовал в рамках реновации

площадкиреновацияМосква
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Введены дома для дольщиков

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Дед Мороз, будь человеком!

Олег Сыров
Олег Сыров

Лучшее горячее к новогоднему столу

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Любовь без всякой иронии

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Отомстил так отомстил: измена, суицид и двойное убийство детей

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Обледенение сердец: почему погибла «Онега»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Предновогодние мысли

Все мнения
О проекте