Около 50 «стартовых» площадок подобрано по реновации в Москве в 2020 году

/ Фото: Московский фонд реновации жилой застройки

В 2020 году в Москве были подобраны 49 «стартовых» площадок по программе реновации жилья. Об этом в среду, 30 декабря, сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

По его словам, благодаря площадкам в городе будет построено 1011 тысяч квадратных метров недвижимости.

Левкин отметил, что лидером 2020 года стал Юго-Восточный округ столицы с 15 подобранными «стартами», далее идут северо-восток и восток Москвы с восьмью площадками каждый, замыкает тройку САО с пятью новыми территориями.

Руководитель ведомства уточнил, что с 2017 года власти подобрали 472 площадки для строительства домов и будущего переселения жильцов.

Напомним, в соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина, в кварталах реновации создается новая, комфортная городская среда. Так, развивается улично-дорожная сеть, появляются дополнительные объекты социальной сферы, общественные пространства благоустраиваются, заключил Левкин.

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