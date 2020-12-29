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Снос двух пятиэтажек на проспекте Вернадского стартовал в рамках реновации
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Снос двух пятиэтажек на проспекте Вернадского стартовал в рамках реновации

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, проспект Вернадского, 75 Карта всех событий

В рамках программы реновации начался снос двух пятиэтажных зданий на проспекте Вернадского. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента строительства Москвы.

По словам руководителя столичного департамента строительства Рафика Загрутдинова, пятиэтажные объекты находятся по адресу проспект Вернадского, дом 75 и 77. Жители сносимых зданий получили новые квартиры с улучшенной отделкой в том же районе. Освобожденный участок передадут под застройку по программе реновации.

Загрутдинов отметил, что демонтаж зданий осуществляется при помощи технологии «умного сноса», сообщает агентство городских новостей «Москва».

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