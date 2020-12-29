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Более 50 разрешений на строительство по реновации оформили в Москве в 2020 году
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Более 50 разрешений на строительство по реновации оформили в Москве в 2020 году

Юлия Ямпольская

Город

С начала 2020 года в столице оформили 54 разрешения на строительство жилых домов по реновации. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщил глава Мосгосстронайдзора Олег Антоносенко.

По его словам, новостройки построят во всех округах столицы. Больше всего разрешений оформили в Северо-Восточном и Юго-Восточном административных округах — по 11, а также на севере и востоке города — по семь.

Общая площадь домов составляет более 1,7 миллиона квадратных метров. В соответствии с проектами в них будет порядка 17 тысяч квартир с отделкой для переселения по реновации. Также стало известно, что прилегающие территории благоустроят и озеленят, там появятся детские и спортивные площадки, зоны для отдыха.

— Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на жилых объектах, строящихся по программе реновации. В 2020 году специалисты комитета провели 630 проверок на этих объектах, — цитирует Антоносенко официальный сайт мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что более 70 семей получат новое жилье по программе реновации в Южном Медведкове.

Читайте также: Дом по реновации на Севастопольском проспекте введут в эксплуатацию в 2022 году

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