Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Дом по реновации на Севастопольском проспекте введут в эксплуатацию в 2022 году
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Дом по реновации на Севастопольском проспекте введут в эксплуатацию в 2022 году

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Севастопольский проспект, 7к6 Карта всех событий

В 2022 году дом для переселения по программе реновации введу в эксплуатацию в столичном районе Донской. Об этом в пятницу, 25 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента строительства Москвы.

Уточняется, что новостройка будет находиться по адресу Севастопольский проспект, дом 7, корпус 6/1.

— В настоящее время идут работы по освобождению строительной площадки, а также вынос из пятна застройки инженерных коммуникаций. Ввод в эксплуатацию планируется в 2022 году, — цитирует главу ведомства Рафика Загрутдинова агентство городских новостей «Москва».

Жилой дом представляет собой односекционное здание, которое возводят по индивидуальному проекту. Фасады облицуют фиброцементными панелями, а также установят корзины под кондиционеры. Дом оборудуют автоматизированной системой контроля и учета потребления энергоресурсов.

Также размесят подземную одноуровневую автостоянку. Всего в доме будет 264 квартиры (однокомнатных — 222, двухкомнатных — 42).

Планируется, что первый этаж дома будет нежилым. Здесь разместят вестибюль жилой части здания, лифтовой холл, помещения дежурного, помещение хранения уборочного инвентаря, зону для размещения почтовых ящиков и технические помещения.

Читайте также: Переселение по программе реновации началось в Зеленограде

реновацияМосквастроительство
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда каждая минута — на вес золота

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто не придет на суд

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Правду говорят только матом

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Чем ответит Россия на американское хамство

Наталия Смирнова
Наталия Смирнова

Стоит ли признавать себя банкротом

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Как накопить на старость

Андрей Звонков
Андрей Звонков

Вакцина готова к мутациям ковида

Все мнения
О проекте