Дом по реновации на Севастопольском проспекте введут в эксплуатацию в 2022 году

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Россия, Москва, Севастопольский проспект, 7к6 Карта всех событий

В 2022 году дом для переселения по программе реновации введу в эксплуатацию в столичном районе Донской. Об этом в пятницу, 25 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента строительства Москвы.

Уточняется, что новостройка будет находиться по адресу Севастопольский проспект, дом 7, корпус 6/1.

— В настоящее время идут работы по освобождению строительной площадки, а также вынос из пятна застройки инженерных коммуникаций. Ввод в эксплуатацию планируется в 2022 году, — цитирует главу ведомства Рафика Загрутдинова агентство городских новостей «Москва».

Жилой дом представляет собой односекционное здание, которое возводят по индивидуальному проекту. Фасады облицуют фиброцементными панелями, а также установят корзины под кондиционеры. Дом оборудуют автоматизированной системой контроля и учета потребления энергоресурсов.

Также размесят подземную одноуровневую автостоянку. Всего в доме будет 264 квартиры (однокомнатных — 222, двухкомнатных — 42).

Планируется, что первый этаж дома будет нежилым. Здесь разместят вестибюль жилой части здания, лифтовой холл, помещения дежурного, помещение хранения уборочного инвентаря, зону для размещения почтовых ящиков и технические помещения.

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