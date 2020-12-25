Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Переселение по программе реновации началось в Зеленограде
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Переселение по программе реновации началось в Зеленограде

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Зеленоград, Георгиевский проспект Карта всех событий

Переселение по программе реновации жилья началось в Зеленоградском административном округе. Об этом в пятницу, 25 декабря, сообщил глава столичного Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Он рассказал, что Зеленоград стал десятым округом, где ведется переселение по реновации. По его словам, жители пяти домов начинают переезжать.

— Под заселение переданы три новостройки: Георгиевский проспект, корпус 1934, корпус 1935, и Солнечная аллея, корпус 934, — уточнил Левкин.

Сергей Левкин уточнил, что новые квартиры получат более 300 семей, проживавших в домах на улице Заводской. Всего на территории округа предстоит переселить более семи тысяч человек.

Читайте также: Переселение жителей по программе реновации началось в Даниловском районе

город ЗеленоградреновацияМосква
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда каждая минута — на вес золота

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто не придет на суд

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Правду говорят только матом

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Чем ответит Россия на американское хамство

Наталия Смирнова
Наталия Смирнова

Стоит ли признавать себя банкротом

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Как накопить на старость

Андрей Звонков
Андрей Звонков

Вакцина готова к мутациям ковида

Все мнения
О проекте