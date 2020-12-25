Переселение по программе реновации началось в Зеленограде

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Россия, Москва, Зеленоград, Георгиевский проспект Карта всех событий

Переселение по программе реновации жилья началось в Зеленоградском административном округе. Об этом в пятницу, 25 декабря, сообщил глава столичного Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Он рассказал, что Зеленоград стал десятым округом, где ведется переселение по реновации. По его словам, жители пяти домов начинают переезжать.

— Под заселение переданы три новостройки: Георгиевский проспект, корпус 1934, корпус 1935, и Солнечная аллея, корпус 934, — уточнил Левкин.

Сергей Левкин уточнил, что новые квартиры получат более 300 семей, проживавших в домах на улице Заводской. Всего на территории округа предстоит переселить более семи тысяч человек.

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