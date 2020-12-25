Переселение жителей по программе реновации началось в Даниловском районе
Переселение жителей по программе реновации началось на юге столицы в Даниловском районе. Об этом рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.
На юге Москвы более 50 семей получили смотровые ордера в новостройку, сообщил Левекин. Он добавил, что переселение коснулось жителей пятиэтажек по улице Малая Тульская дом 2/1, корпус 9 и корпус 19.
Москвичи переедут в новостройку по адресу адресу: 5-й Рощинский проезд, дом 1. Прилегающую к дому территорию благоустроят.
— Для реализации программы подобрано пять «стартовых» площадок. Это введенный дом в 5-м Рощинском проезде, еще четыре объекта находятся в стадии разработки градостроительной документации, проектирования и строительства, — добавил Левкин.
В Даниловском районе по программе реновации предусмотрено расселение 31 жилого дома, где проживают более 5000 человек.
Читайте также: Более 200 домов по реновации расселили в Москве с момента запуска программы