Более 200 домов по реновации расселили в Москве с момента запуска программы

Фото: Московский фонд реновации жилой застройки

В столице по программе реновации переселились или находятся в стадии переезда жители 202 домов. Об этом в четверг, 24 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, 32 дома на данный момент демонтированы по технологии «умного сноса». Он также отметил, что по программе реновации должны быть расселены более 350 тысяч квартир. Уже введены в эксплуатацию 83 дома, большую часть которых передали под заселение.

— В настоящее время строится и проектируется еще 286 объектов на 4,6 миллиона квадратных метров. Всего в работе 472 «стартовые» площадки, — передали слова Бочкарева в информационном Центре Правительства Москвы.

Глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин уточнил, что программа реновации реализуется во всех административных округах города. На данный момент начато переселение 29,8 тысяч жителей, в новые квартиры переехали уже 23 тысячи человек.

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