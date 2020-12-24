Дом по реновации на 269 квартир построят в Можайском районе

Фото: Московский фонд реновации жилой застройки

Россия, Москва, Гродненская улица, 7к1 Карта всех событий

Жилой дом на 269 квартир построят по программе реновации в Можайском районе. Об этом в четверг, 24 декабря, сообщили в пресс-службе комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

Уточняется, что новостройка будет находиться по адресу улица Гродненская, дом 7/9. На подземном этаже разместится автостоянка, а на первых этажах жилых секций появятся общественные помещения.

Как отметил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов, площадь жилого здания составит более 26,5 тысячи квадратных метров.

— На первом этаже предусмотрены нежилые помещения, где смогут расположиться важные и нужные для жителей организации, в том числе магазины или аптеки, — подчеркнул Леонов.

Отмечается, что дом будет г-образной формы. Для пожарной техники организуют сквозной проезд, а для пешеходов — проходы по наружной открытой лестнице на стилобатную часть и по открытой галерее под нависающей частью объекта. Для маломобильного населения предусмотрен наружный шахтный подъемник.

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