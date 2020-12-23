Два жилых корпуса по программе реновации возведут в Измайлове к 2022 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Россия, Москва, Сиреневый бульвар, 4к1 Карта всех событий

По программе реновации в Измайлове построят два жилых корпуса. Строительство окончится в 2022 году. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— В районе Измайлово (Сиреневый бульвар, владение 4/1) ведется строительство двух жилых корпусов для переселения по программе реновации. Сейчас идут работы по устройству котлована и фундаментной плиты, ввод в эксплуатацию планируется в 2022 году, – рассказал Загрутдинов.

Уточняется, что в домах будет 840 квартир, жилая площадь которых составит более 46 квадратных метров. Здания оборудуют автоматизированной системой контроля и учета потребления энергоресурсов. Также под двором построят одноуровневую подземную автостоянку.

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