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Более 20 спортобъектов построят в Москве в 2021 году
Фото: Сергей Киселев / Агентство городских новостей «Москва»

Более 20 спортобъектов построят в Москве в 2021 году

Ксения Монахова

Город

В 2021 году запланировано построить 23 спортивных объекта в столице. Об этом в среду, 23 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Москва является центром развития российского спорта высоких достижений, что во многом стало возможным благодаря созданию максимально комфортных условий и строительству самых современных спортивных объектов, — говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала 2020 года в столице построили 12 спортивных объектов. Всего в ближайшие три года в Москве планируется ввести в эксплуатацию 29 объектов физкультуры и спорта, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Андрей Бочкарев подчеркнул, что к знаковым спортобъектам можно отнести Международный центр самбо и Центр бокса в «Лужниках», стадион «Москвич» для футбольной школы олимпийского резерва, а также спортивные кластеры «Воробьевы горы» и «Некрасовка».

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