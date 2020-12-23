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Около 30 объектов здравоохранения планируют ввести в эксплуатацию в 2021 году в столице
Фото: @depstroimos / Официальный аккаунт Департамента строительства города Москвы в twitter

Около 30 объектов здравоохранения планируют ввести в эксплуатацию в 2021 году в столице

Ксения Монахова

Город

Почти 30 объектов здравоохранения планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году в Москве. Об этом в среду, 23 декабря, рассказали в пресс-службе столичного Стройкомплекса со ссылкой на заместителя мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Отмечается, что в 2020 году в городе построили 12 медицинских объектов.

— Темпы строительства объектов здравоохранения в ближайшее время в Москве останутся на высоком уровне. Так, в следующем году запланирован ввод в эксплуатацию 29 больничных корпусов, поликлиник и станций скорой помощи. А всего до конца 2023 года предполагается построить за счет городского бюджета 64 медицинских объекта, — говорится в сообщении.

По словам Андрея Бочкарева, строительство объектов здравоохранения в уходящем году имело важный приоритет. Ключевым стало возведение в кратчайшие сроки больницы в поселении Вороновском. Благодаря вводу объекта в эксплуатацию в столице удалось обеспечить 800 реанимационных койко-мест для заболевших коронавирусной инфекцией, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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