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Тринадцать соцобъектов построят по программе реновации в Черемушках
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Тринадцать соцобъектов построят по программе реновации в Черемушках

Ксения Монахова

Город

По программе реновации в районе Черемушки на юго-западе Москвы построят 13 объектов социальной сферы. Об этом в среду, 23 декабря, заявил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Отмечается, что проекты планировок территорий разработаны постановлениями правительства Москвы.

— На проектируемой территории запланировано строительство 13 объектов социального назначения. Это пять детских садов на 750 мест, школа на 550 учащихся, здание образовательного комплекса со школой и ДОУ на 250 и 200 мест соответственно, — подчеркивает Сергей Левкин.

Помимо этого, в районе Черемушки построят три физкультурно-оздоровительных комплекса. Два из них будут возведены в составе жилой застройки. Один комплекс планируется сделать отдельно с бассейном, поликлиникой, музыкальной школой и административным зданием с домом культуры.

Отмечается, что в районе Черемушки на юго-западе столицы по программе реновации будут расселены 119 жилых домов. Для этого уже предусмотрены четыре стартовые площадки.

— На территории района один дом введен, на двух объектах ведется проектирование и строительство, в новостройку на Профсоюзной улице, дом 32, с сентября этого года идет заселение. На первом этапе программы — с 2020 по 2024 год — планируется начать переселение семи домов, где проживают 1,3 тысячи человек, — рассказал Левкин.

Напомним, программа реновации жилищного фонда утверждена в августе 2017 года.

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