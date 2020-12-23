Столичные власти назвали главные строительные итоги 2020 года

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал главные строительные итоги 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в среду, 23 декабря.

В пресс-службе уточнили, что президиум столицы рассмотрел вопрос об основных направлениях и результатах работы стройкомплекса города в этом году. Также были рассмотрены задачи на 2021–2023 годы.

— Основными задачами работы московских строителей в 2020 году оставались создание комфортной сбалансированной городской среды, развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, выполнение обязательств перед москвичами по программе реновации, — уточнили в сообщении.

В Москве, по данным за декабрь, работы проводятся более чем на 1,1 тысячи строительных площадок. При этом вклад стройкомплекса в ВРП Москвы составляет 19 процентов. Москва на каждый рубль, который был вложен в развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, получает три–четыре рубля частных инвестиций в экономику, инновации и промышленность, передает агентство городских новостей «Москва».

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