Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Столичные власти назвали главные строительные итоги 2020 года
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Столичные власти назвали главные строительные итоги 2020 года

Виктория Родимкина

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал главные строительные итоги 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в среду, 23 декабря.

В пресс-службе уточнили, что президиум столицы рассмотрел вопрос об основных направлениях и результатах работы стройкомплекса города в этом году. Также были рассмотрены задачи на 2021–2023 годы.

— Основными задачами работы московских строителей в 2020 году оставались создание комфортной сбалансированной городской среды, развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, выполнение обязательств перед москвичами по программе реновации, — уточнили в сообщении.

В Москве, по данным за декабрь, работы проводятся более чем на 1,1 тысячи строительных площадок. При этом вклад стройкомплекса в ВРП Москвы составляет 19 процентов. Москва на каждый рубль, который был вложен в развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, получает три–четыре рубля частных инвестиций в экономику, инновации и промышленность, передает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Подготовка к сельскохозяйственной микропереписи началась в Москве

итоги годаСергей Собянинстроительство
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Зарплата родителям: зачем плодить нищету

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хватит строить любовь, сидя на бревне

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Человек-рыба, человек-олень и другие озверевшие

Михаил Глазков
Михаил Глазков

Диаметры будут комфортнее

Игорь Березин
Игорь Березин

Дома и вкуснее, и веселее

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Трудности проходят, а книги остаются

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Ничего себе поездочка

Все мнения
О проекте