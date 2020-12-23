Подготовка к сельскохозяйственной микропереписи началась в Москве

Фото: Наталья Пьетра, «Вечерняя Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил начать подготовку к сельскохозяйственной микропереписи 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.

— В Москве создана комиссия по подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года, — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что столичный мэр подписал соответствующий документ.

Председателем комиссии стал руководитель департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк. В составе комиссии 14 человек, в том числе представители Мосгорстата, комитета ветеринарии, МЧС и МВД, передает агентство городских новостей «Москва».

Сельскохозяйственную микроперепись планируется провести с 1 по 30 августа следующего года. Объектами станут землепользователи, которые проживают на территории Москвы, владельцы земельных участков, которые используются для производства сельскохозяйственной продукции. Подобная перепись в России проводится не реже, чем раз в десять лет.

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