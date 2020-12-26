Более 70 семей получат новое жилье по программе реновации в Южном Медведкове

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Россия, Москва, проезд Дежнёва, 8 Карта всех событий

Более 70 семей в ближайшее время получат новое жилье в столичном районе Южное Медведково по программе реновации. Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По его словам, новый дом, возведенный по реновации, находится по адресу проезд Дежнева, дом № 8.

— Смотровые ордера выданы 72 семьям из соседнего дома номер 6, корпус 1. Благодаря этому, жители не меняют привычный район проживания, и тем самым сохраняется сложившийся жизненный уклад и привязка к существующим объектам социальной сферы, — сказал глава департамента.

Он уточнил, что в этом районе по программе реновации будут демонтированы десять жилых домов. На данный момент переселяются жители пяти домов, добавил Сергей Левкин.

Ранее он рассказал, что в Можайском районе под заселение по реновации готовы два дома.

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