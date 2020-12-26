Две новостройки по реновации готовы к заселению в Можайском районе

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, улица Кубинка, 18к2 Карта всех событий

В столичном районе Можайский под заселение переданы два жилых дома, построенных по программе реновации. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин в субботу, 26 декабря.

По его словам, новые квартиры предложат жителям четырех домов. Они переедут в новостройки по адресам улица Кубинка, дом № 18, корпус 2, и улица Гжатская, дом № 5, корпус 7.

— В этих домах 220 семьям будут предложены равнозначные варианты квартир, — сказал Левкин.

Он отметил, что в Можайском районе в рамках программы реновации будут переселены жители 148 домов. Шесть зданий будут сохранены и реконструированы, так как они представляют архитектурную и культурную ценность.

Переселение в этом районе началось в апреле 2018 года, переехали в новые квартиры уже более 367 жителей.

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