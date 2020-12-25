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Первые семьи в Нижегородском районе Москвы начали переселение по реновации
Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Первые семьи в Нижегородском районе Москвы начали переселение по реновации

Ростислав Зубков

Недвижимость

В Нижегородском районе ЮВАО Москвы началось переселение горожан по программе реновации. Об этом сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Жителей переселят в новостройку, которая находится по адресу шоссе Фрезер, 7/2.

— Проживавшие 120 семей в домах по адресам улица 2-я Фрезерная, дом № 6, улица Басовская, дом № 2, и шоссе Фрезер, дом № 9, получат предложения о равнозначных квартирах, — отметил руководитель городского ведомства.

Он уточнил, что таким образом Нижегородский район становится третьим по счету в Юго-Восточном округе Москве, где выполняется программа реновации жилфонда.

Левкин добавил, что в данном районе сносу подлежат 92 жилых дома, в которых проживают 14,5 тысячи москвичей. Для кварталов подготовили и утвердили проект планировки, в состав которого включат социальные объекты.

— Жилая застройка будет обеспечена объектами социального назначения, среди них: школа на 600 учащихся, образовательная организация на 675 мест (ДОУ и школа), а также детский сад на 275 мест с бассейном и поликлиника, — заключил глава департамента.

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ЮВАОреновацияМосква
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