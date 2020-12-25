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Москомархитектура за год согласовала более тысячи проектов
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Москомархитектура за год согласовала более тысячи проектов

Ростислав Зубков

Недвижимость

За 2020 год Москомархитектура выдала более тысячи свидетельств об утверждении архитектурно-градостроительного реш​ения. Об этом сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

По его словам, пандемия коронавируса не смогла помешать плодотворной работе. В результате по итогам этого года Москомархитектура согласовала 1029 свидетельств, утверждающих проекты в сфере архитектуры и градостроительства. В эти решения в том числе вошли 18 станций метро, 67 детских образовательных учреждений и 36 спортивных объектов.

— В их числе: концепция многофункционального комплекса на месте кинотеатра «Соловей», проект на территории Бадаевского завода, Национальный космический центр на площадке АО «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева», новая штаб-квартира «Яндекса» и многие другие, — уточнил Кузнецов.

Он добавил, что наибольший блок решений пришелся на жилую недвижимость: 258 ЖК, включая 97 по программе реновации.

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Москомархитектураархитектура и строительствоСергей Кузнецов
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