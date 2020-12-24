Наталья Сергунина: Онлайн-марафон «День реставрации» пройдет в Москве 26 декабря

Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

В столице в субботу, 26 декабря, пройдет познавательный онлайн-марафон «День реставрации». Об этом сообщили в пресс-службе Департамента культурного наследия Москвы.

К марафону сможет присоединиться любой желающий. Трансляция будет доступна на YouTube-канале ведомства с 13:00 до 21:00. Лекции и мастер-классы посвящены культуре, истории, архитектуре, новогодним и рождественским традициям Москвы.

Зрителей ждут онлайн-встречи с краеведами, реставраторами и экскурсоводами. Один из авторских туров по столице представит актер и режиссер Владимир Машков. Он расскажет о местах, связанных с Олегом Табаковым.

— Также москвичи и жители других городов смогут поучаствовать в онлайн-викторине и мастер-классах, послушать лекции, — сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Участникам викторины предстоит ответить на вопросы об архитектуре столицы и новогодних традициях разных эпох. Квиз пройдет в формате виртуальной экскурсии. Гид будет задавать вопросы о зданиях или улицах, которые экскурсанты увидят во время онлайн-прогулки. В конце трансляции объявят победителя, который получит памятный приз.

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