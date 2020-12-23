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Тестирование голосового помощника началось в городском приложении «Моя Москва»
Фото: mos.ru/Официальный сайт Мэра Москвы

Тестирование голосового помощника началось в городском приложении «Моя Москва»

Кирилл Николаев

Город

В городском мобильном приложении «Моя Москва» в тестовом режиме начал работать раздел «Голосовой помощник». Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

По словам заместителя мэра Москвы, руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Натальи Сергуниной, в столице, как и везде в мире, растут требования жителей к удобству цифровых сервисов. Именно поэтому городские онлайн-инструменты постоянно совершенствуются. Новый интерфейс в приложении «Моя Москва» помогает запустить процесс получения услуги и отобразить нужные сведения. Для этого достаточно задать вопрос голосом в свободной форме.

— При создании голосового ассистента использовались технологии распознавания и синтеза речи, которые уже применяются в столичном контакт-центре. Робот консультирует москвичей наравне с операторами, — отметила Наталья Сергунина.

Она добавила, что в настоящее время робот обрабатывает более 40 процентов звонков, которые поступают на горячие линии. На данный момент новый раздел доступен в тестовом режиме для десяти процентов пользователей приложения на устройствах с операционной системой iOS. В перспективе пользователи приложения «Моя Москва» смогут получать большинство услуг полностью в разделе «Голосовой помощник». При этом возможность привычного получения услуг в разделах сервиса, таких как «Мой дом», «Медицина», «Ребенок в школе» и другие, сохраняется.

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