Более 20 тысяч предпринимателей прошли обучение в «Онлайн-академии МБМ»

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Свыше 20 тысяч предпринимателей прошли образовательные программы городского проекта «Онлайн-академия МБМ». Об этом рассказала заместитель мэра Москвы в столичном правительстве Наталья Сергунина.

По ее словам, онлайн-академия для малого бизнеса открылась 2,5 года назад.

— Сейчас всем желающим доступно 29 курсов, состоящих почти из 160 видеоуроков. Их подготовили успешные бизнесмены и эксперты, — уточнила заммэра.

На сегодняшний день «Онлайн-академия МБМ» предлагает слушателям три обучающих программы. В частности, программа Start поможет участникам получить базовые знания о запуске бизнеса. Кроме того, слушатели познакомятся с технологиями продаж, научатся анализировать рынок, запускать и развивать свой бренд.

Помимо этого, пользователям доступен продвинутый уровень подготовки в программе Progress. Во время ее прохождения слушатели углубленно изучают финансовую сферу, анализируют бизнес-модели и разрабатывают стратегии развития компании.

Также серия видеоуроков «PRO-курсы» направлена на развитие предпринимательских навыков. Она предназначается как для опытных, так и для начинающих бизнесменов.

Кроме того, важной частью данного проекта является раздел Pro_live, в котором размещают выступления бизнес-экспертов и дополнительные видеокурсы.

Как пояснил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин, бесплатные образовательные программы стали востребованной мерой поддержки для бизнесменов. Он отметил, что слушатели «Онлайн-академии МБМ» могут дистанционно получать знания и развивать свои бизнес-компетенции.

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