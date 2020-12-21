Наталья Сергунина: Гид Michelin простимулирует развитие гастротуризма после пандемии

Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

Эксперты гида Michelin — наиболее известного и влиятельного ресторанного рейтинга — представят первый путеводитель по Москве в 2021 году. Присвоение звезд Michelin столичным ресторанам послужит дополнительным стимулом для восстановления туристического потока после снятия в мире ограничений на международные поездки. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, это является долгожданным событием для гастрономической и туристической отраслей столицы, а также для представителей профессиональных сообществ.

— Выпуск путеводителя по Москве и вручение звезд намечены на 2021 год. Но все, конечно, будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Эксперты Michelin смогут приехать для оценки ресторанов после открытия границ, — пояснила заммэра.

Известно, что Россия станет 33 страной, где будет составляться гид Michelin. Также в перечень представленных государств входят Италия, Франция, США, Испания, Великобритания, Дания, Португалия, Бразилия, Сингапур, Швеция и Япония и другие.

Наталья Сергунина отметила, что аутентичность, в основе которой в том числе гастрономические традиции и кухня страны, является общемировым трендом в туриндустрии.

Напомним, в Москве располагается более 13 тысяч кафе, ресторанов и закусочных, которые рассчитаны на 565 тысяч посадочных мест. За последние годы количество предприятий питания в столице выросло более чем в два раза.

При этом в столице даже сформировались целые гастрономические кварталы. К ним можно относятся, в частности Камергерский переулок, Пятницкая улица, Кузнецкий Мост и другие. Также горожан привлекают современные гастрономические кластеры, как «Депо». Сразу два московских ресторана входят в престижный международный рейтинг The World's 50 Best Restaurants — White Rabbit (13 место) и Twins Garden (19 место).

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