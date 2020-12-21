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Сергей Собянин: Рейтинг Michelin впервые оценит столичные рестораны в 2021 году
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Сергей Собянин: Рейтинг Michelin впервые оценит столичные рестораны в 2021 году

Юлия Ямпольская

Город

Рейтинг Michelin впервые оценит столичные рестораны в 2021 году. Об этом в понедельник, 21 декабря, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети Instagram.

По его словам, Москва станет первым городом на постсоветском пространстве, в который придет Michelin Guide, который является самым известным ресторанным рейтингом в мире.

— В столице можно найти множество форматов, кухонь и направлений, наши рестораны входят в число лучших в мировых рейтингах, в том числе в Worldʼs 50 Best Restaurants, — уточнил глава города.

Он также добавил, что после пандемии коронавируса на московские улицы вернутся праздники и фестивали. Столица снова станет гостеприимным городом, принимающим миллионы туристов.

Сергей Собянин подчеркнул, что в Москве планируется ввести электронную визу, которая существенно облегчит въезд иностранцев.

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