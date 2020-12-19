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Сергей Собянин рассказал о строительстве крупного ТПУ «Серп и Молот»
/ Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Сергей Собянин рассказал о строительстве крупного ТПУ «Серп и Молот»

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Лефортово Карта всех событий

На границе Таганского района и Лефортово в столице будет построен крупный транспортно-пересадочный (ТПУ) узел «Серп и Молот». Об этом в субботу, 19 декабря, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице «ВКонтакте».

По его словам, ТПУ сможет объединить второй и четвертый диаметры МЦД, а также станции метрополитена «Площадь Ильича» Калининской линии и «Римскую» на Люблинско-Дмитровской ветке.

— Станцию D2 Москва-Товарная передвинем к площади Рогожская застава и объединим со станцией «Серп и Молот» перспективного D4. Построим там современный вокзал, — рассказал глава города.

Он также добавил, что благодаря новому ТПУ у горожан появится множество альтернативных вариантов поездки, время в пути сократится в среднем на 15-25 минут.

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станции с ТПУМоскваСергей Собянин
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