Распределительный зал для пассажиров ТПУ «Нижегородская» откроют весной 2021 года
Распределительный зал для пассажиров транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Нижегородская» откроется весной 2021 года. Об этом в пятницу, 18 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, на данный момент специалисты заканчивают монтаж инженерных систем жизнеобеспечения и архитектурно-отделочные работы.
Бочкарев также добавил, что объединенное здание эксплуатационного персонала ТПУ будет совмещать в себе несколько функций, среди которых распределение потоков пассажиров метро, МЦК и пригородных электричек Курского направления железной дороги. Также там разместится персонал эксплуатирующих служб метрополитена и МЖД.
Отмечается, что здание возвели из монолитного железобетона, а фасады выполнили из стеклянных витражей площадью около пяти тысяч квадратных метров.
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