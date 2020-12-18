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Распределительный зал для пассажиров ТПУ «Нижегородская» откроют весной 2021 года
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Распределительный зал для пассажиров ТПУ «Нижегородская» откроют весной 2021 года

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Московское центральное кольцо, станция Нижегородская Карта всех событий

Распределительный зал для пассажиров транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Нижегородская» откроется весной 2021 года. Об этом в пятницу, 18 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, на данный момент специалисты заканчивают монтаж инженерных систем жизнеобеспечения и архитектурно-отделочные работы.

Бочкарев также добавил, что объединенное здание эксплуатационного персонала ТПУ будет совмещать в себе несколько функций, среди которых распределение потоков пассажиров метро, МЦК и пригородных электричек Курского направления железной дороги. Также там разместится персонал эксплуатирующих служб метрополитена и МЖД.

Отмечается, что здание возвели из монолитного железобетона, а фасады выполнили из стеклянных витражей площадью около пяти тысяч квадратных метров.

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