Распределительный зал для пассажиров ТПУ «Нижегородская» откроют весной 2021 года

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Россия, Москва, Московское центральное кольцо, станция Нижегородская Карта всех событий

Распределительный зал для пассажиров транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Нижегородская» откроется весной 2021 года. Об этом в пятницу, 18 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, на данный момент специалисты заканчивают монтаж инженерных систем жизнеобеспечения и архитектурно-отделочные работы.

Бочкарев также добавил, что объединенное здание эксплуатационного персонала ТПУ будет совмещать в себе несколько функций, среди которых распределение потоков пассажиров метро, МЦК и пригородных электричек Курского направления железной дороги. Также там разместится персонал эксплуатирующих служб метрополитена и МЖД.

Отмечается, что здание возвели из монолитного железобетона, а фасады выполнили из стеклянных витражей площадью около пяти тысяч квадратных метров.

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