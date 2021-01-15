Сергей Собянин заявил, что пандемия не замедлила темпов программы реновации в столице

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Программа реновации в Москве реализуется без снижения темпов, несмотря на ситуацию с коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу, 15 января, заявил мэр столицы Сергей Собянин при посещении новостройки на северо-востоке Москвы, заселяемой по программе.

— Общая градостроительная документация по программе реновации есть. Дальше — выходить, строить и строить. Все стартовые площадки, которые у нас есть, в проектировании, строительстве, — цитирует Собянина РИА Новости.

По словам мэра, в Москве уже построен один миллион квадратных метров для программы, но темпы строительства не снижаются, несмотря ни на что.

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