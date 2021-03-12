Депутат Госдумы заявил, что достижения РФ в борьбе с COVID-19 раздражают менее успешные страны

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Эффективная борьба России с COVID-19 раздражает «русофобские круги Запада», так как страны менее успешно справляются с заболеванием. Об этом рассказал член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Он отметил, что по сравнению с другими странами в России начало снижаться количество новых пациентов с коронавирусом. Кроме того, в стране снимают антиковидные ограничения из-за улучшения эпидемиологической обстановки.

По словам Железняка, в Европе и США планируют масштабные информационные атаки против российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Кампанию развернут на территории стран, где одобрили российскую вакцину. К атаке присоединится фонд Сороса, Рейтер и Би-би-си, считает депутат.

— Эти неоспоримые факты уже открыто раздражают русофобские круги Запада, особенно руководство тех стран, где не удается справиться с болезнью и вернуть гражданам нормальную жизнь. В западных СМИ начинается информационная раскачка, ведутся вбросы фейков о том, что Россия якобы распространяет ложные данные об иностранных вакцинах, чтобы захватить рынок, — рассказал депутат.

Он уточнил, что Россия направляет все силы на лечение граждан страны от коронавируса и создание коллективного иммунитета, в отличие от западных государств.

— Ответственные государства, которых уже более 40, озабоченные здоровьем своих граждан, проявляют активный интерес к нашему препарату. Но в США привыкли мерить все исключительно степенью политических амбиций и выгодой. Вашингтон разучился открыто и честно конкурировать и не может смириться с тем, что наша страна оказалась в лидерах вновь, — считает Железняк.

По его мнению, Россия понимает, что бороться с COVID-19 можно лишь совместными усилиями, поэтом продолжает сотрудничать с западными странами и делиться своим опытом в сфере медицины, сообщает РИА Новости.

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