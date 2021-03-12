Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Посол Сирии опроверг сообщения о лечении Башара Асада от COVID-19 в Москве
Фото: twitter.com/HarbiehNadie

Посол Сирии опроверг сообщения о лечении Башара Асада от COVID-19 в Москве

Анастасия Волоснова

Внешняя политика

Президент Сирии Башар Асад не проходит лечение от коронавируса в Москве. Ранее о его госпитализации в столицу России сообщили несколько арабских СМИ. Информацию опроверг посол Сирийской Арабской Республики в России Рияд Хаддад.

В понедельник, 8 марта, стало известно, что Башар Асад и его жена заболели коронавирусом. Уточнялось, что глава государства и его супруга находятся на карантине, их состояние оценивалось как стабильное. Кроме того, Башар Асад продолжал работать, несмотря на болезнь.

В пятницу, 12 марта, в турецких и арабских медиа появились новости о том, что Башара Асада доставили в столицу России для лечения от коронавируса. Сообщалось, что президент Сирии находится в тяжелом состоянии.

— Эти разговоры абсолютно неверные. Господин президент находится в Сирии, прочие сообщения — неправда, — приводит РИА Новости слова Хаддада.

Ранее СМИ сообщали, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не знает о просьбе Асада о помощи в лечении. Песков заявил, что президент России Владимир Путин оперативно рассмотрит просьбу Асада, если она поступит.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Инфекционист опроверг эффективность COVID-паспорта в борьбе с коронавирусом

Башар Асадпандемиякоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Верните женщину в постель

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Еще один повод сказать о любви

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Расчлененка как вид искусства

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Роскомнадзор против «Твиттера»: кто кого

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время подготовиться к Великому посту

Никита Масленников
Никита Масленников

Как остановить рост цен

Леонид Холод
Леонид Холод

Почему так вредно поддаваться панике

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте