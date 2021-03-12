Посол Сирии опроверг сообщения о лечении Башара Асада от COVID-19 в Москве

Фото: twitter.com/HarbiehNadie

Президент Сирии Башар Асад не проходит лечение от коронавируса в Москве. Ранее о его госпитализации в столицу России сообщили несколько арабских СМИ. Информацию опроверг посол Сирийской Арабской Республики в России Рияд Хаддад.

В понедельник, 8 марта, стало известно, что Башар Асад и его жена заболели коронавирусом. Уточнялось, что глава государства и его супруга находятся на карантине, их состояние оценивалось как стабильное. Кроме того, Башар Асад продолжал работать, несмотря на болезнь.

В пятницу, 12 марта, в турецких и арабских медиа появились новости о том, что Башара Асада доставили в столицу России для лечения от коронавируса. Сообщалось, что президент Сирии находится в тяжелом состоянии.

— Эти разговоры абсолютно неверные. Господин президент находится в Сирии, прочие сообщения — неправда, — приводит РИА Новости слова Хаддада.

Ранее СМИ сообщали, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не знает о просьбе Асада о помощи в лечении. Песков заявил, что президент России Владимир Путин оперативно рассмотрит просьбу Асада, если она поступит.

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