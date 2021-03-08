Президент Сирии Асад с супругой заболели COVID-19
У президента Сирии Башара Асада и его супруги Асмы обнаружили COVID-19. Об этом в понедельник, 8 марта, сообщила канцелярия главы страны.
— Президент Асад и госпожа Асма Асад сдали ПЦР-тест, результат показал заражение коронавирусом, — цитирует сообщение РИА Новости.
Уточняется, что Асад вместе с супругой находятся в стабильном состоянии.
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