Президент Сирии Асад с супругой заболели COVID-19

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У президента Сирии Башара Асада и его супруги Асмы обнаружили COVID-19. Об этом в понедельник, 8 марта, сообщила канцелярия главы страны.

— Президент Асад и госпожа Асма Асад сдали ПЦР-тест, результат показал заражение коронавирусом, — цитирует сообщение РИА Новости.

Уточняется, что Асад вместе с супругой находятся в стабильном состоянии.

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