Власти назвали долю москвичей с иммунитетом к коронавирусу

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Более миллиона человек в столице официально переболели коронавирусом. Об этом 8 марта, в понедельник, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, эти люди внесены в так называемый ковидный регистр.

Согласно данным столичных властей, на сегодняшний день популяционный иммунитет к COVID-19 имеют около 42–43 процентов москвичей. При этом заммэра отметила, что в настоящее время многие дети в городе пока не вакцинируются от инфекции.

— На сегодняшний день мы даже не начали клинические исследования, — пояснила Анастасия Ракова в эфире «России 24».

Ранее заммэра сообщила, что более 700 тысяч человек в столице привились от ковида.

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