Власти назвали долю москвичей с иммунитетом к коронавирусу
Более миллиона человек в столице официально переболели коронавирусом. Об этом 8 марта, в понедельник, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, эти люди внесены в так называемый ковидный регистр.
Согласно данным столичных властей, на сегодняшний день популяционный иммунитет к COVID-19 имеют около 42–43 процентов москвичей. При этом заммэра отметила, что в настоящее время многие дети в городе пока не вакцинируются от инфекции.
— На сегодняшний день мы даже не начали клинические исследования, — пояснила Анастасия Ракова в эфире «России 24».
Ранее заммэра сообщила, что более 700 тысяч человек в столице привились от ковида.
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